Bei den Tarifverhandlungen für die rund eine Million Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Südwesten hat die dortige IG Metall das Arbeitgeberangebot zurückgewiesen. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger sagte am Donnerstag in Böblingen, der Vorschlag sei nicht akzeptabel. "Es wird den Ansprüchen der Beschäftigen nicht gerecht."