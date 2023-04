Laura Siegemund in Aktion. Foto

Siegemund verzichtet wohl auf Tennis-Turnier in Stuttgart

Tennis Siegemund verzichtet wohl auf Tennis-Turnier in Stuttgart

Die frühere Turniersiegerin Laura Siegemund wird beim WTA-Turnier in Stuttgart vom 17. bis 23. April in diesem Jahr voraussichtlich komplett fehlen. Sie habe sich auch gegen eine Teilnahme am Doppel-Wettbewerb entschieden, sagte die 35 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen.

Die frühere Turniersiegerin Laura Siegemund wird beim WTA-Turnier in Stuttgart vom 17. bis 23. April in diesem Jahr voraussichtlich komplett fehlen. Sie habe sich auch gegen eine Teilnahme am Doppel-Wettbewerb entschieden, sagte die 35 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen.

"Im Doppel hätte ich eine Wildcard gebraucht mit meiner Partnerin. Es war der Wunsch, dass zwei Deutsche zusammenspielen, das ist nachvollziehbar. Ich lege meinen Fokus dann auf die Vorbereitung auf Madrid", sagte Siegemund, die zuletzt wieder mit Vera Swonarewa aus Russland zusammengespielt hat.

Die Wildcard fürs Doppel ging an Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel. Auch für den Einzel-Wettbewerb hätte Siegemund als Weltranglisten-105. eine Wildcard gebraucht, die zwei zu vergebenden Plätze im Feld bekamen Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier als derzeit beste deutsche Tennisspielerinnen.

Siegemund hatte das stets mit etlichen Top-Ten-Spielerinnen besetzte Stuttgarter Turnier 2017 im Einzel gewonnen. Derzeit ist sie für die Erstrunden-Begegnung im Billie Jean King Cup in Stuttgart. Das deutsche Team trifft am Freitag und Samstag auf Brasilien. An der parallel stattfindenden Qualifikation für den Porsche Grand Prix kann keine Spielerin des Teams teilnehmen.

Deutsche Tennis-Damen in der Weltrangliste Übersicht deutsche Erstrundenaufgabe