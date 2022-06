Oscar Otte hat kampflos sein Viertelfinale in Stuttgart gewonnen und ist zum zweiten Mal in seiner Tennis-Karriere in ein Halbfinale auf der ATP-Tour eingezogen. Der Kölner musste am Freitag gar nicht antreten, weil sein Kontrahent Benjamin Bonzi aus Frankreich nach Veranstalter-Angaben aufgrund von Bauchschmerzen zurückzog. Im Halbfinale des mit 769.645 Euro dotierten Rasenevents trifft Otte am Samstag auf den Sieger des Viertelfinals zwischen den beiden Italienern Matteo Berrettini und Lorenzo Sonego.