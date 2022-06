Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas startet voller Vorfreude in die kurze Rasensaison. «Es ist ein Belag, den ich absolut liebe», sagte der 23-Jährige, der beim ATP-Turnier in Stuttgart an Position eins gesetzt ist, am Dienstag. Seine Resultate in den vergangenen Jahren hätten das aber wohl eher nicht bestätigt. «Ehrlicherweise war ich bisher nicht besonders zufrieden mit meinen Ergebnissen auf diesem Belag», sagte Tsitsipas, der im Achtelfinale am Donnerstag sein erstes Einzelmatch auf dem Weissenhof bestreitet.