In der Schweiz ist zwei Tage nach der Lockerung des Jagdgesetzes der erste Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Das Einzeltier hat Behördenangaben zufolge im Kanton Wallis in der Region Goms sieben Nutztiere auf landwirtschaftlichen Nutzflächen gerissen. Den Abschuss ordnete der Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport an, wie die Kantonsverwaltung am Montag berichtete.