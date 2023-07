Im Nationalpark Schwarzwald soll in den nächsten Jahren an Rehkadavern geforscht werden. Als Teil eines deutschlandweiten Projektes soll untersucht werden, wie Aas in verschiedenen Ökosystemen genutzt wird, teilte die Nationalparkverwaltung in Seebach (Ortenaukreis) am Donnerstag mit. "Wenn man die Zersetzung toter Tiere über einen längeren Zeitraum beobachtet, wird deutlich, wie viel Leben ein totes Tier beherbergt", sagte Jörn Buse vom Nationalpark Schwarzwald.