Der Wolf mit der Bezeichnung GW852m hat in der Nordschwarzwald-Gemeinde Seewald nachweislich noch mehr Schafe gerissen als bisher bestätigt. Sechs weitere Tiere waren dem Rüden zum Opfer gefallen, wie die genetische Untersuchung von Abstrichproben in einem spezialisierten Labor ergab. Drei Schafe wurden am 7. Juli tot gefunden, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Drei weitere waren so sehr verletzt, dass sie getötet werden mussten.