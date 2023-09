Ganz unerwartet haben die Schneeleoparden in der Stuttgarter Wilhelma Nachwuchs bekommen. Bereits Mitte Juli sei ein weibliches Schneeleoparden-Jungtier zur Welt gekommen, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Mutter-Katze und Vater-Kater leben normalerweise zusammen in einem Gehege. Mit einer Schwangerschaft der Mutter hatte der Zoo nach eigenen Angaben gar nicht mehr gerechnet, weil sie mit 13 Jahren bereits im hohen Alter sei. Der Nachwuchs sei aber eine schöne Überraschung gewesen, sagte ein Sprecher. Eine Schwangerschaft ist demnach bei Schneeleoparden bis kurz vor der Geburt nicht zu erkennen.