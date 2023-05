Zwei stupsnasige Fellknäuel sind in Tripsdrill eingezogen: Der Erlebnispark bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) hat vier Wochen alte Waschbärbabys aufgenommen, die verlassen als Findelkinder in der Umgebung gefunden worden waren. Jetzt ziehen Tierpfleger sie mit Milch aus der Flasche groß. Zunächst wurden sie in einem kleinen separaten Gehege untergebracht. Wenn sie etwas gewachsen sind, können sie sich zur kleinen Wachbären-Gruppe von Tripsdrill gesellen. Ausgewildert werden dürfen Waschbären nämlich nicht: Als eingewanderte Art könnten sie heimischen Tierarten schaden und werden streng bejagt, sagte ein Sprecher des Erlebnisparks.