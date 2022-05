Auf dem Landgestüt Marbach wird es Ende Juni zum vorerst letzten Mal ein Pferdeballett mit klassischer Musik geben. Die Pferde sollen bei den «Marbach Classics» am 24. und 25. Juni zu den Klängen der Württembergischen Philharmonie Reutlingen tanzen, wie das Landgestüt am Donnerstag in Gomadingen (Kreis Reutlingen) mitteilte. Dirigiert werde die Philharmonie dabei von Fawzi Haimor.