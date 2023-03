Toptorschütze Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim hält einen Aufstieg seines Vereins in die Fußball-Bundesliga für möglich, wenn die Mannschaft auch weiterhin konstant ihre Leistung abrufen kann. "Es kann eine richtig besondere Saison werden. Ich denke nicht nur für mich persönlich, sondern für den ganzen Club", sagte Kleindienst der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky).

Toptorschütze Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim hält einen Aufstieg seines Vereins in die Fußball-Bundesliga für möglich, wenn die Mannschaft auch weiterhin konstant ihre Leistung abrufen kann. "Es kann eine richtig besondere Saison werden. Ich denke nicht nur für mich persönlich, sondern für den ganzen Club", sagte Kleindienst der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky).

In den vergangenen Jahren war der 1. FC Heidenheim immer mal wieder nah am Aufstieg dran. Mit seinen bislang 19 Toren trägt Kleindienst seinen Teil zur aktuellen Erfolgsgeschichte bei. Jedoch könne es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, sagte Kleindienst. Schließlich lauern mit dem FC St. Pauli, dem Hamburger SV oder auch dem Karlsruher SC viele Mannschaften hinter dem FCH.

Tabelle