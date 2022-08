Zur traditionellen Kürbisausstellung verwandelt sich der Ludwigsburger Park des Blühenden Barocks in diesem Jahr in einen tropischen Regenwald. Höhepunkt sind Figuren aus dem Dschungelbuch, wie der Schwarzbär Balu oder Mogli - aus Kürbissen zusammengesetzt. Die Schau startete an diesem Freitag und geht bis zum 4. Dezember. Die Veranstalter werben damit, dass es die "größte Kürbisausstellung der Welt" sei.