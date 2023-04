Kristjan Horzen von den Rhein-Neckar Löwen am Ball. Horzen verlässt die Löwen zur kommenden Saison. Foto

Der zweimalige deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen nimmt für die kommende Saison einen Wechsel auf der Kreisläuferposition vor. Aus seiner dänischen Heimat wechselt Steven Plucnar Jacobsen vom Club KIF Kolding zum neuen Pokalsieger. Er erhält einen "langfristigen Vertrag", wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Kristjan Horzen verlässt die Löwen dagegen. Der auslaufende Vertrag des slowenischen Nationalspielers wird nicht verlängert.

Der zweimalige deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen nimmt für die kommende Saison einen Wechsel auf der Kreisläuferposition vor. Aus seiner dänischen Heimat wechselt Steven Plucnar Jacobsen vom Club KIF Kolding zum neuen Pokalsieger. Er erhält einen "langfristigen Vertrag", wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Kristjan Horzen verlässt die Löwen dagegen. Der auslaufende Vertrag des slowenischen Nationalspielers wird nicht verlängert.

Horzen-Nachfolger Jacobsen war Jugendnationalspieler. In 28 Partien in dieser Saison erzielte der 22-Jährige 64 Treffer. "Er ist jung und noch nicht am Ende seiner Entwicklung, bringt aber bereits jetzt schon internationale Erfahrung mit. Mit ihm dürfen wir uns auf einen hochinteressanten und enorm motivierten Spieler freuen, dessen großes Potenzial perspektivisch dazu beitragen soll, unsere sportlichen Ziele zu erreichen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann über den Neuzugang.

Vereinsmitteilung