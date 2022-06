Mittelfeldspieler Erik Thommy wechselt vom VfB Stuttgart in die USA. Nachdem sein auslaufender Vertrag beim Fußball-Bundesligisten nicht verlängert wurde, unterschrieb der 27-Jährige bis 2024 bei Sporting Kansas City. Das teilte der Verein aus der Major League Soccer am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Vertrag enthalte zudem eine Option bis 2025. «Das ist ein großer Schritt für mich in meiner Karriere», sagte Thommy in der Mitteilung.