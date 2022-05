Der SC Freiburg verleiht Mittelfeldspielerin Nia Szenk auch für die kommende Saison an den FC Basel. Die 18-Jährige war bei den Badenerinnen vergangenen Sommer in den Bundesliga-Kader aufgerückt und in der Winterpause dann in die Schweiz gewechselt. Nun wurde die ursprünglich für ein halbes Jahr geplante Leihe verlängert, wie der Sport-Club am Mittwoch mitteilte.