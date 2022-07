Der armenische Fußball-Nationalspieler Sargis Adamyan verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Wie der baden-württembergische Fußballclub am Dienstag mitteilte, wäre der Vertrag des 29-Jährigen, der in der vergangenen Rückrunde an den belgischen Erstligisten FC Brügge ausgeliehen war, noch bis 2023 gelaufen.

Der armenische Fußball-Nationalspieler Sargis Adamyan verlässt die TSG Hoffenheim und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Köln. Wie der baden-württembergische Fußballclub am Dienstag mitteilte, wäre der Vertrag des 29-Jährigen, der in der vergangenen Rückrunde an den belgischen Erstligisten FC Brügge ausgeliehen war, noch bis 2023 gelaufen.

«Die Leihe nach Brügge verlief mit dem Gewinn der Meisterschaft für alle Seiten sehr gut, so dass es einige Interessenten gab», sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG. «Beim 1. FC Köln erhält Sargis einen Vierjahresvertrag und offenbar eine andere Rolle als bei uns, so dass wir auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Überlegungen und der persönlichen Motive des Spielers dem Wechsel zugestimmt haben.»

Adamyan spielte im Sommer 2017 noch mit dem TSV Steinbach in der Regionalliga gegen die U23 der TSG Hoffenheim. Nach seinem Wechsel zu Jahn Regensburg gelang dem ihm in der Saison 2018/19 der Durchbruch: In der 2. Bundesliga erzielte der Nationalspieler 15 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Kurz darauf verpflichtete die TSG den Offensivspieler. Beim 2:1 gegen Bayern München am 5. Oktober 2019 wurde Adamyan zum Matchwinner, als er in der Allianz Arena beide Hoffenheimer Treffer erzielte.