Munas Dabbur verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und wechselt in die Vereinigten Arabischen Emirate zum Shabab Al-Ahli Dubai Football Club. Dies teilten die Kraichgauer am Mittwochabend mit. Der 31 Jahre alte Stürmer hatte in Hoffenheim noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Dabbur war im Januar 2020 vom spanischen Erstligisten FC Sevilla gekommen und absolvierte für Hoffenheim 84 Bundesligaspiele, in denen er 17 Tore erzielte.