Der frühere U21-Nationalspieler Maxime Awoudja verlässt den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und wechselt in die Niederlande. Dort schließt sich der Abwehrspieler Excelsior Rotterdam an, wie die Schwaben am Mittwochabend bekanntgaben. Beim Club aus der Eredivisie unterschrieb Awoudja einen Einjahresvertrag, der eine Option für eine weitere Saison beinhaltet. In dieser Saison kam er einmal in der zweiten Mannschaft des VfB in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.