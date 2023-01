Mia Büchele verlässt den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und schließt sich auf Leihbasis dem FC Basel in der Schweiz an. Nach dieser Saison wird die 19-jährige Mittelfeldspielerin zum derzeitigen Tabellenvierten zurückkehren, teilte der Sport-Club am Mittwoch mit. "Aktuell können wir Mia nicht die Einsatzzeit garantieren, die für ihre weitere Entwicklung wichtig ist", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.