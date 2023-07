Die Hakro Merlins Crailsheim planen in der kommenden Saison der Basketball-Bundesliga ohne ein Trio. Die Verträge von Bruno Vrcic, Edon Maxhuni und Myles Stephens wurden nicht verlängert, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Der US-Amerikaner Stephens absolvierte zuletzt alle 34 Saisonspiele, Maxhuni kam in 33 Partien zum Einsatz und trug bei der Europameisterschaft das finnische Trikot, Vrcic wurde von einer Knieverletzung zeitweise außer Gefecht gesetzt. Die Spieler suchen andernorts nach neuen Herausforderungen.