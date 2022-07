Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart verleiht seine Offensivtalente Mohamed Sankoh und Roberto Massimo. Der 18-jährige Niederländer Sankoh wechselt für ein Jahr in seine Heimat zum Erstligisten Vitesse Arnheim, der 21-jährige Massimo für die gleiche Zeit zum portugiesischen Zweitliga-Club Académico Viseu. Das teilten die Schwaben am Freitag mit. Sankoh hatte am ersten Spieltag der vergangenen Saison eine schwere Knieverletzung erlitten und daraufhin die komplette weitere Spielzeit verpasst. Massimo kam in der Vorsaison auf 19 Bundesliga-Einsätze.