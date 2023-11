Der spektakuläre Schwertransport eines 68 Meter langen Rotorblatts für ein neues Windrad im Schwarzwald soll an diesem Montag fortgesetzt werden. Das Spezialfahrzeug mit dem Windflügel war an einer Steigung nicht mehr weitergekommen, wie eine Sprecherin des Energieversorgers Badenova berichtete. "Der Boden war zu nass", sagte sie.

Der Transport war am Donnerstag vor der Unterbrechung im Schritttempo durch einen Teil der Schwarzwaldgemeinde Biberach im Ortenaukreis gerollt. Der Versorger Badenova Wärmeplus baut auf dem nahe gelegenen Kallenwald der Nachbargemeinde Seelbach ein Windrad mit rund 230 Metern Höhe.

Die Anlage soll Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Sie wird laut Badenova rund neun Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen, was in etwa dem Bedarf von 6000 Menschen entspricht.

Insgesamt waren laut Umweltministerium in Baden-Württemberg Stand Ende September 770 Windenergieanlagen in Betrieb. Mit der Einrichtung einer sogenannten Taskforce hatte die grün-schwarze Landesregierung 2021 auf den schleppenden Ausbau der Windkraft reagiert.

