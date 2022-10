Nach dem Brand einer Scheune in Trossingen (Landkreis Tuttlingen) soll am Montag ein Sachverständiger den Brandort besuchen. Bis dahin bleibt die Ursache des Feuers unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Mehr als hundert Rinder starben bei dem Scheunenbrand in der Nacht zum Freitag. Die Polizei schätzt einen Sachschaden in Millionenhöhe.