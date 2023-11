Ein Jugendlicher hat in Tübingen mutmaßlich eine Jacke gestohlen und ist auf der Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 17-Jährige am Samstagnachmittag die Jacke in einem Laden gestohlen haben und davongerannt sein, als ihn ein Ladendetektiv ansprechen wollte.