Darja Varfolomeev hat dem Deutschen Turner-Bund (DTB) einen historischen Erfolg beschert. Die 15-Jährige vom TSV Schmiden hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Sofia am Donnerstag den ersten Titel seit der Wiedervereinigung gewonnen. Varfolomeev siegte im Finale mit den Keulen mit 33,550 Punkten vor der Bulgarin Stiliana Nikolowa (32,600) und Sofia Raffaeli aus Italien (31,850).