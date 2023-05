Vier Täter sollen in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) einen 46-Jährigen in eine öffentliche Tiefgarage gezogen und mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben. "Dann bedrohten sie ihn wohl mit einer Pistole", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Ulm vom Dienstag. Nach der Tat am Sonntagabend in Bahnhofsnähe seien die Angreifer mit einem Auto in Richtung Salach geflohen. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.