Die Steuerfahndung in Baden-Württemberg soll künftig mit eigener Überwachungstechnik gegen bandenmäßige Steuerhinterziehung vorgehen können. Bislang hatte sie dafür die Ausrüstung der Polizei nutzen müssen. Das ändert sich nun im Rahmen eines Pilotprojektes bei der Steuerfahndung in Mannheim, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte.