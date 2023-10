Seine Flucht endete in einer Sackgasse: In Ulm ist ein rasender Motorradfahrer von einer Polizeistreife gestellt worden. Der 30 Jahre alte Mann hatte am Freitagabend zunächst mehrere Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig überholt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Beamten ihn anhalten wollten, gab er Gas, überfuhr mehrere rote Ampeln und floh in Richtung Neu-Ulm.