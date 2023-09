Bei zwei Zusammenstößen zwischen Autos und Straßenbahnen in Ulm ist ein Gesamtschaden von über 60.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde am Freitag ein Autofahrer leicht verletzt. Fahrgäste der S-Bahnen blieben laut einem Sprecher unverletzt. Die S-Bahnen konnten nach den Zusammenstößen weiterfahren.

Bei dem ersten Unfall wollte ein Autofahrer nach den Angaben am Freitagmittag unerlaubterweise links abbiegen und stieß dabei mit der von hinten kommenden S-Bahn zusammen. Der 72-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden belief sich auf 58.000 Euro.

Am Freitagnachmittag wendeten laut Polizei in der Innenstadt zwei Autos ebenfalls trotz Verbots. Weil das vordere Auto wegen Fußgängern anhielt, musste das hintere Auto auf den Schienen stehen bleiben und wurde von einer S-Bahn erfasst. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Am Auto entstanden demnach etwa 5000 Euro Schaden. Ob die S-Bahn beschädigt wurde, war zunächst unklar.

