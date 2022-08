Etwa 200 Liter Milch sind in einen Bach in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) geflossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen Mitarbeiter einer Käserei am Freitagnachmittag Milch von einem Laster umgefüllt haben, wobei Milch überlief, in einen Regenwasserschacht geriet und weiter in den Bach floss. Feuerwehrleute saugten einen Teil der Milch ab und spülten den Bach mit mehreren Zehntausend Litern Wasser nach. Ob es zu einer schädigenden Gewässerverunreinigung kam, war noch unklar.