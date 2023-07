Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Samstag über Stunden mehrere Straßen und Zufahrten in und nach Stuttgart blockiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich am Vormittag rund 40 Menschen auf insgesamt neun Straßen fest, einige betonierten ihre Hände auch ein. Blockiert wurden unter anderem die zentrale Theodor-Heuss-Straße, zwei Bundesstraßen und der Heslacher Tunnel. Laut Polizei staute sich der Verkehr zum Teil massiv in der Stadt. Der Protest sei aber friedlich verlaufen.

Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Samstag über Stunden mehrere Straßen und Zufahrten in und nach Stuttgart blockiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich am Vormittag rund 40 Menschen auf insgesamt neun Straßen fest, einige betonierten ihre Hände auch ein. Blockiert wurden unter anderem die zentrale Theodor-Heuss-Straße, zwei Bundesstraßen und der Heslacher Tunnel. Laut Polizei staute sich der Verkehr zum Teil massiv in der Stadt. Der Protest sei aber friedlich verlaufen.

Die Letzte Generation macht regelmäßig mit Sitzblockaden und Aktionen in Museen auf die Folgen der Erderhitzung aufmerksam. Ihre Mitglieder kleben sich dabei häufig an Straßen oder Kunstwerken fest - behindern damit aber auch Einsatzfahrzeuge. Auch Attacken auf Einrichtungen der Ölindustrie werden ihnen vorgeworfen. Mit ihrem Protest will die Letzte Generation klimapolitische Defizite anprangern - etwa mit Blick auf die immensen klimaschädlichen Emissionen des Autoverkehrs.