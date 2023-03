Um für zunehmende Extremwetter besser gewappnet zu sein, will das Land konsequent vorsorgen und aufs Tempo drücken. Dies versprach Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Samstag bei einem "Dialogforum Wasser und Boden" in Stuttgart. "Mit umfassenden Strategien gegen Hochwasser, Starkregen und Wassermangel sorgen wir als Land vor. Doch wir brauchen auch gesellschaftliche Akzeptanz und Unterstützung", so die Ministerin.