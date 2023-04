Ein Einfamilienhaus in Ratshausen (Zollernalbkreis) ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar, nachdem am Freitagabend ein Auto gegen die Hauswand geprallt ist. Ein 26 Jahre alter Mann war zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Gebäude.

Die Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls am späten Freitagabend im Haus befanden, und die Insassen des Autos blieben unverletzt. Die Höhe des am Haus entstandenen Schadens war laut Polizei unklar. Das Haus wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht bewohnt werden kann. Wegen der Einsturzgefahr wurde eine Straße voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Wo die Bewohner untergebracht wurden, wusste die Polizei nicht. Das Unfallauto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

