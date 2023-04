Bei einem Unfall in der Nähe von Tübingen ist ein Autofahrer rund zehn Meter tief einen bewaldeten Abhang hinuntergerutscht und mit seinem Wagen in einem Bach gelandet. Der 61-Jährige konnte sich bei dem Crash am Samstag noch selbst aus dem Kleinbus befreien, seine Frau erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Der Crash ereignete sich auf einer Landstraße zwischen Reutlingen und Mössingen. Die Rettung der Verletzten, aber auch die Bergung des Autos an dem Abhang war schwierig. Schließlich wurde ein großer Kran eingesetzt, um das Auto aus dem Bach wieder auf die Straße zu ziehen.