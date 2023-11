Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Freiburg ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann habe mit seinem Auto am Montagabend gewendet, teilte die Polizei mit. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn gekommen. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Insassen der Straßenbahn blieben laut Polizei unverletzt. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.