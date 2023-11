Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter sind im Rems-Murr-Kreis die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagnachmittag in einer Rechtskurve der Kreisstraße 1907, wie die Polizei am Abend mitteilte. Kurz nach dem Ortsausgang von Sechselberg, einem Ortsteil von Althütte, sei ein 80-jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mann sei mit nicht angepaßter Geschwindigkeit durch die Kurve gefahren, hieß es. Er sei nach dem Frontalzusammenstoß ebenso wie der 48-jährige Fahrer des Kleintransporters ins Krankenhaus gebracht worden. Die Kreisstraße wurde rund zweieinhalb Stunden rund um die Unfallstelle gesperrt.