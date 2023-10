Ein Kastenwagen mit Lenkrädern als Lieferung ist in Oberbayern auf der Autobahn 99 abgebrannt, das Feuer hat die Fahrbahn beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing ein Fahrzeug auf der A99 bei Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) aus zunächst unbekannter Ursache an, während der Fahrt zu qualmen. Der Fahrer stoppte den Kastenwagen den Angaben zufolge noch rechtzeitig auf dem Standstreifen, ehe das ganze Fahrzeug zu brennen begann.