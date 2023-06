Bei einem Zusammenprall mit einem abbiegenden Auto ist ein Motorradfahrer in Walheim im Landkreis Ludwigsburg tödlich verletzt worden. Der 52-Jährige sei am Freitagmittag auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Eine 82 Jahre alte Autofahrerin habe ihn vermutlich übersehen, als sie auf die Bundesstraße abbiegen wollte.