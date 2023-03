Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sind ein Motorrad und ein Auto in Brand geraten. Der Motorradfahrer sei vom Rettungsdienst von der Brandstelle weggezogen worden und nicht mehr ansprechbar gewesen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Jochen Michels, am Mittwochabend. Der Autofahrer habe sich leicht verletzt gerettet. Weitere Personen seien nicht in dem Auto gewesen.