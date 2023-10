Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto

Eine Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Neckarsulm und Heilbronn ist gerissen. Etwa 170 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geholt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sei die Oberleitung am Sonntagabend zwischen Neckarsulm und Heilbronn aus zunächst unbekannter Ursache abgerissen.

Eine Oberleitung auf der Bahnstrecke zwischen Neckarsulm und Heilbronn ist gerissen. Etwa 170 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geholt, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sei die Oberleitung am Sonntagabend zwischen Neckarsulm und Heilbronn aus zunächst unbekannter Ursache abgerissen.

In Heilbronn nahe der Haltestelle Sülmer Tor mussten die rund 170 Fahrgäste in dem steckengebliebenen Zug warten, bis sie von Einsatzkräften evakuiert wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Vorfall niemand verletzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Reparaturen dauerten an und sollten laut Sprecher bis 9 Uhr am Montagvormittag abgeschlossen sein. Auf der Strecke zwischen Heilbronn und Neckarsulm fuhren in der Zeit keine Züge.

Warum die Oberleitung abgerissen war, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an. Unfälle oder eine Beteiligung Dritter werden nicht ausgeschlossen, sagte der Sprecher. Es gebe jedoch Hinweise auf einen Materialdefekt. Auch die Schadenshöhe blieb zunächst unbekannt, müsse aber im höheren Bereich angesiedelt werden, sagte der Sprecher weiter.