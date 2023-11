Von Auto erfasst: Fußgänger in Ulm tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Ulm von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand der 70-Jährige am späten Dienstagabend plötzlich auf der Straße und ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der 70-Jährige wurde den Angaben zufolge frontal erfasst und durch den Aufprall mehrere Meter weit geschleudert. Der Autofahrer habe das Lenkrad nach links gerissen und sei auf einem Abbiegestreifen zum Stehen gekommen. Laut Polizei erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen, an denen er in der Nacht zum Mittwoch in einer Klinik starb. Den Angaben zufolge war er nach ersten Erkenntnissen alkoholisiert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen, die den Fußgänger vor dem Unfall beobachtet haben.

