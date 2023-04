Ein betrunkener Autofahrer hat beim Abbiegen von einem Tankstellenparkplatz in den fließenden Verkehr ein elf Jahre altes Kind angefahren. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei aber schon auf dem Weg der Besserung, so ein Sprecher.