Eine 26 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Emmingen-Liptingen (Kreis Tuttlingen) ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Sonntagmittag zum Teil schwer verletzt. Bei ihnen handelt es sich um Besucher des "Southside-Festivals", die auf dem Heimweg waren, wie ein Polizeisprecher in Neuhausen ob Eck bei der Abschluss-Pressekonferenz des Open-Air-Festivals mitteilte.