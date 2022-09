Ein 62-Jähriger ist auf der A6 bei Heilbronn mit seinem Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren und tödlich verletzt worden. Der Sattelzug habe am Mittwochabend an einem Stauende gestanden, teilte die Polizei mit. Der 58-jährige Lastwagenfahrer blieb demnach unverletzt. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Warum der 62-Jährige auf den Lkw auffuhr, war noch unklar.