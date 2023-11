Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Freitag einen Kreisverkehr mittig durchfahren, anschließend prallte der Wagen gegen ein Gebäude. Der Fahrer war demnach ohne Führerschein unterwegs und möglicherweise auch nicht fahrtüchtig. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.