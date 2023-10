In Stuttgart hat sich ein Auto auf einem Platz im Zentrum überschlagen. Bei dem Unfall am Freitag wurden zwei Fahrer leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Samstag. Ein 27-Jähriger sei mutmaßlich über eine rote Ampel gefahren und mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammengestoßen. Das zweite Fahrzeug habe sich überschlagen und sei auf dem Dach gelandet.