Bei einem Unfall ist ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren und tödlich verunglückt. Der Mann war am Montagmorgen in einer Kurve bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Lkw. Der 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 58 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.