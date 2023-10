Bei einem Unfall in Ludwigsburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin fuhr am Samstagmorgen mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 27, als sie aus zunächst unklarer Ursache nach rechts von der nassen Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel prallte. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.