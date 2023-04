Die Bundesstraße 10 in Pforzheim ist nach einem Unfall in der Nacht zu Sonntag voll gesperrt worden. Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos erstreckte sich ein großes Trümmerfeld über der Fahrbahn, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide Fahrer wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - waren jedoch, wenn überhaupt, nur leicht verletzt.