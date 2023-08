Ein mutmaßlich Betrunkener ist in Pforzheim mit seinem Auto auf die Gegenspur gefahren: Der Mann und sechs weitere Menschen wurden verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, stieß der Wagen am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen mit zwei Autos zusammen. Der Betrunkene sei allein unterwegs gewesen. In den gerammten Autos saßen jeweils drei Menschen. Alle kamen nach dem Unfall mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.